Çaykur Rizespor Attamah ile yollarını ayırdığı açıkladı

Çaykur Rizespor, Başakşehir'den sezon başında kiraladığı 25 yaşındaki ön libero Joseph Attamah ile yollarını ayırdığı açıkladı. Başakşehir ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Attamah, İstanbul'a geri dönecek.

Çaykur Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.