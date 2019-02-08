Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Lider Medipol Başakşehir ile birlikte ligin ikinci devresinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan birisi olan Yeşil-Mavililer, 3 haftada topladığı 9 puan ile 12 haftanın ardından tehlike bölgesinin üstüne çıktı. Karadeniz temsilcisi, cumartesi sahasında oynanacağı Antalyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Şubat Cuma günü saat 16:00'da başlayacak ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Aborhoun, Awaziem, Moroziuk, Melnjak - Saadane, Abdullah, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç

Antalyaspor: Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Fredy, Doğukan Sinik, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Amilton, Mevlüt Erdinç

Çaykur Rizespor ile Antalyaspor cumartesi günü oynanacak olan mücadeleyle birlikte 18'inci kez birbirlerine rakip olacaklar. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 müsabakanın 5'inde Çaykur Rizespor, 8'inde Antalyaspor sahadan galibiyet ile ayrılırken 4 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Yeşil-mavililer söz konusu maçlarda 26 gol kaydederken kalesinde de 23 gol gördü.

Süper Lig'de Antalyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı da uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 kaybetmişti.

Rizespor'da sakatlığı süren Petrucci Antalyasor karşısında takımını yalnız bıracakak.