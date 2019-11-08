Çaykur Rizespor - Antalyaspor (CANLI)

Çaykur Rizespor ile Antalyaspor Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyorlar. Son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Çaykur Rizespor sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Son 3 maçını kaybeden Antalyaspor ise kötü gidişini durdurmak için deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17:30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Cem Satman ve Asım Yusuf Öz yardımcılıklarını yapacak.

Çaykur Rizespor - Antalyaspor 11'ler...

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Tarık, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Boldrin, Aminu Umar, Oğulcan.

Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Serdar, Amilton, Celustka, Nazım.

Ev sahibi takımda Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle yok. Antalyaspor'da ise Hakan Özmert, Gelson Dala ve Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Bilet fiyatları: Protokol 400 TL, VIP A-B 70 TL, Maraton 30 TL, Kapalı Dağ ve Deniz 20 TL, Kale Arkası 15 TL, Misafir Takım Tribünü 19,5 TL