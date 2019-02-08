Çaykur Rizespor - Antalyaspor CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Lider Medipol Başakşehir ile birlikte ligin ikinci devresinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan birisi olan Yeşil-Mavililer, 3 haftada topladığı 9 puan ile 12 haftanın ardından tehlike bölgesinin üstüne çıktı. Karadeniz temsilcisi, cumartesi sahasında oynanacağı Antalyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Maçtan Dakikalar

Dk.6 GOL! Vedat Muriç'in attığı müthiş golle Rizespor 1-0 öne geçti.

Çaykur Rizespor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin, Awaziem, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Azubuike, Aminu, Melnjak, Aatif, Muric

Antalyaspor: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Salih, Nazım, Hakan, Amilton, Mevlüt

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Şubat Cuma günü saat 16:00'da başlayan ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan olan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor ile Antalyaspor 18'inci kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 müsabakanın 5'inde Çaykur Rizespor, 8'inde Antalyaspor sahadan galibiyet ile ayrılırken 4 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Yeşil-mavililer söz konusu maçlarda 26 gol kaydederken kalesinde de 23 gol gördü.

Süper Lig'de Antalyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı da uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 kaybetmişti.