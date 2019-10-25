Süper Lig'de 9. hafta bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçıyla başlıyor. İsmail Kartal yönetiminde kötü bir dönemden geçen ev sahibi takım Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişine son vermek istiyor. 9 puanla 13. sırada bulunan Ankaragücü ise Rize deplasmanında kazanmak istiyor.

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Ankaragücü muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan, Samudio

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Mehmet, İlhan, Aydın, Hasan, Orgill

Ev sahibi takımda Scepovic ve Attamah'ın sakatlıkları bulunuyor. Ankaragücü'nde ise Moke sakat ve Sedat cezalı...



