Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda 9’uncu hafta bu akşam oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Son 4 maçını kaybeden Çaykur Rizespor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki, Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 9. hafta bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçıyla başlıyor. İsmail Kartal yönetiminde kötü bir dönemden geçen ev sahibi takım Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişine son vermek istiyor. 9 puanla 13. sırada bulunan Ankaragücü ise Rize deplasmanında kazanmak istiyor.
Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Çaykur Rizespor - Ankaragücü muhtemel 11'ler...
Çaykur Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan, Samudio
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Mehmet, İlhan, Aydın, Hasan, Orgill
Ev sahibi takımda Scepovic ve Attamah'ın sakatlıkları bulunuyor. Ankaragücü'nde ise Moke sakat ve Sedat cezalı...