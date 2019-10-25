Süper Lig’de 9. hafta Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla açılıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelenin heyecanı tek maç ve çok sayıda canlı bahis seçeneğiyle Misli.com’da yaşanacak.

Sezona iyi başlayan Çaykur Rizespor son dönemde düşüşe geçti. 4 maçtır kaybeden Karadeniz ekibinde özellikle savunma hattı alarm veriyor. Ayrıca Vedat Muriç’in ileri uçtaki kuvvetini ve golcülüğünü de arıyorlar. Ev sahibinde tüm eleştiriler teknik direktör İsmail Kartal’a yönelmiş durumda. Geçtiğimiz sezon çalıştırdığı eski takımı MKE Ankaragücü’ne karşı alacağı mağlubiyet tecrübeli hocanın Çaykur Rizespor kariyerini sonlandırabilir.

Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü maçına iddaa oynamak için görseli tıkla

MKE Ankaragücü zorlu maçta Beşiktaş ile berabere kalarak morallense de kalesinde çok sayıda pozisyon gördü. Sarı-lacivertlilerin takım savunması da tıpkı rakibi Çaykur Rizespor gibi sıkıntılı. Jamaikalı golcü Orgill ile İlhan Parlak’ın performansıyla lige tutunmaya çalışan Ankara ekibinin 6 golle ligin en az skor üreten takımı olması sürpriz değil. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları düşme stresini bu sene de çekmek istemiyorlarsa hücum performansını daha yukarı taşımaları şart.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Çaykur Rizespor’un ligdeki son 4 maçı 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Çaykur Rizespor bu sezon sahasında çıktığı 4 maçın 3’ünde gol yedi.

- MKE Ankaragücü’nün ligdeki 8 maçının 6’sında ilk yarılar eşitlikle tamamlandı.

- İki ekip arasında oynanan son 6 karşılaşmanın 5’inde karşılıklı gol oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Bu karşılaşmaya bahis oynayan misli.com üyelerinin tercihi mücadeleden karşılıklı gol bekliyor (KG VAR).

- İkinci bir seçenek olarak da Misli.com üyelerinin tercihi ev sahibi Rize’nin mücadeleden galip ayrılacağı yönünde (MS1).



