Çaykur Rizespor - Ankaragücü (CANLI)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda 9’uncu hafta bu akşam oynanacak tek karşılaşmayla başladı. Son 4 maçını kaybeden Çaykur Rizespor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Mücadele başladı.

25 Ekim 2019, Cuma 11:10 Son Güncelleme:
- A +
Çaykur Rizespor - Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig'de 9. hafta bu akşam oynanan Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçıyla başlıyor. İsmail Kartal yönetiminde kötü bir dönemden geçen ev sahibi takım Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişine son vermek istiyor. 9 puanla 13. sırada bulunan Ankaragücü ise Rize deplasmanında kazanmak istiyor.

Mücadele başladı

Maçın 11'leri

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Attamah, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Oğulcan

MKE Ankaragücü: Korcan, Alihan, Kulusic, Pazdan, Mehmet, Kitsiou, Faty, Pinto, Hasan, İlhan, Orgill

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

TEK MAÇ CANLI İDDAA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...