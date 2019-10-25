Çaykur Rizespor - Ankaragücü (CANLI)
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda 9’uncu hafta bu akşam oynanacak tek karşılaşmayla başladı. Son 4 maçını kaybeden Çaykur Rizespor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Mücadele başladı.
Süper Lig'de 9. hafta bu akşam oynanan Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçıyla başlıyor. İsmail Kartal yönetiminde kötü bir dönemden geçen ev sahibi takım Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişine son vermek istiyor. 9 puanla 13. sırada bulunan Ankaragücü ise Rize deplasmanında kazanmak istiyor.
Mücadele başladı
Maçın 11'leri
Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Attamah, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Oğulcan
MKE Ankaragücü: Korcan, Alihan, Kulusic, Pazdan, Mehmet, Kitsiou, Faty, Pinto, Hasan, İlhan, Orgill
Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...