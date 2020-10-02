Transfer çalışmalarına devam den Çaykur Rizespor, bonservisi Portekiz ekibi Porto'da bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak Sivasspor'da geçiren Andrade Fernando ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya vardı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Farnando Andrade, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan’ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Sivasspor formasıyla 27 lig maçına çıkan hucüm oyuncusu 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ocak 2019'da Porto'ya transfer olan Fernando'nun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.