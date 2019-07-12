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Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih'i transfer etti

Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih'i transfer etti

12 Temmuz 2019, Cuma 23:31
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Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih'i transfer etti

RİZE, (DHA) -

Çaykur Rizespor, Slovenya ekibi NK Domzale forması giyen orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Mavi yeşilli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Slovenya Prva Liga takımlarından NK Domzale’den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Yarın Erzurum kampına katılacak Slovenya vatandaşı 28 yaşında ki Amedej Vetrih’in imza töreni önümüzdeki günlerde Rize’de düzenlenecek" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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