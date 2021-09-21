Süper Lig'in 6. haftasında Altay, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ve Konyaspor mağlubiyetlerinin ardından derbide Göztepe'yi deviren ve moral depolayan Altay, Rizespor'u devirip seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. 5 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi ise kötü gidişata İzmir deplasmanında son vermeye çalışacak. Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek. Ligde bir puanla averajla son sırada yer alan Rize ekibinde ise sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.

Çaykur Rizespor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Altay maçını Ümit Öztürk yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor-Altay muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Sabo, Djokovic, Boyd, Bolasie, Boldrin, Remy

Altay: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Thaciano, Erhan, Bamba