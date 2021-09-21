Çaykur Rizespor-Altay maçı (CANLI)

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay'ı ağırlayacak Fenerbahçe ve Konyaspor mağlubiyetlerinin ardından derbide Göztepe 'yi deviren ve moral depolayan Altay, Rizespor'u devirip seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. 5 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi ise kötü gidişata son vermeye çalışacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ALTAY MAÇI CANLI TAKİP

6. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin’in sağ taraftan ortasında ön direkte Dabo’nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada Baiano’nun sağ taraftan geri pasında araya giren Altaylı oyuncu Erhan Çelenk, ceza sahasına girdiği sırada oyuncunun sakatlandığını görünce takımı adına tehlikeli atağı sonlandırarak topu taca attı. Centilmence davranış sonrası yeşil-mavili taraftarlar ve futbolcular, Erhan’ın alkışladı.

32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Thiam’ın bekletmeden plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada Phiri’nin yaklaşık 30 metre topu taşıdıktan sonra ceza yayı üzerinde yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada Phiri’nin ceza sahası üzerine aşırtma pasında Bolasie’nin kontrol edip vuruşunda top, iyi yer tutan kaleci Lis’de kaldı.

GOL | 44. dakikada Altay'ın sol kanattan Erhan Çelenk ile kullandığı köşe vuruşunda Khaly Thiam, ön direkte kafayla dokunarak topu altı pasa gönderirken Eric Björkander'in altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti ve Altay, deplasmanda öne geçmeyi başardı: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor - Altay maçının ikinci yarısı başladı.

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Süper Lig | Çaykur Rizespor: 0 - Altay: 1 (İlk yarı)

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk.13 Selim Ay), Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han Topçu, Phiri, Dabo, Alper Potuk, Bolasie, Boldrin, Deniz Hümmet

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Thiam, Naderi, Björkander, Kappel, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk, Thaciano, Bamba

Gol: Dk. 44 Björkander (Altay)

Sarı kart: Dk. 34 Thiam (Altay)