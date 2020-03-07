Süper Lig’in 25. Haftasında Çaykur Rizespor Aytemiz Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Ligdeki son dört maçından yenilgi ile ayrılan ve üst üste yaşanan puan kayıpları sonucu teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Ünal Karaman'ı getiren Çaykur Rizespor, taraftarı önünde galibiyet istiyor. Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çakyur Didi Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılığını ise Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Rize'de 6. randevularına çıkacak olan iki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda Karadeniz temsilcisi sahadan 2, Alanyaspor ise 1 galibiyetle ayrıldı. Oynanan 2 maçta da eşitlik bozulmadı.

Karaman'ın kadro seçimi merak konusu!

Ligdeki son dört maçından yenilgi ile ayrılan ve üst üste yaşanan puan kayıpları sonucu teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Ünal Karaman'ı getiren Çaykur Rizespor, taraftarı önünde galibiyet istiyor. Rizespor'un başında ilk sınavına çıkacak olan Ünal Karaman'ın kadro seçimi merak edilirken, yeşil-mavili takımda tecrübeli genç stoper Muhammed Abarhoun, midesindeki rahatsızlık dolayısıyla kadroda yer almayacak.

Alanyaspor çıkış arayışında!

Bu sezon başarılı grafik sergileyen Aytemiz Alanyaspor, son 4 maçta ise hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş’a mağlup olan turuncu yeşilli ekip, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'in bu sezon en iyi takımları arasında yer alan Alanyaspor, ligde 4 haftadır istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon başarılı bir grafik çizen turuncu yeşilli takımın yalnızca 7 mağlubiyeti bulunuyor.

Alanyaspor yarıştan kopmak istemiyor

Son 4 maçında Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş’a mağlup olan turuncu-yeşilli ekip, ligde 39 puanda 6 sıradaki yerini koruyor. Alanyaspor son 4 lig maçında sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında birer kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 4 maçta 5 gol gördü. Zirvedeki takibini sürdüren Alanyaspor ligin ilk maçında evinde 5-2 mağlup ettiği Çaykur Rizespor deplasmanda da yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu maçta ise sakatlığı bulanan Djalma Campos'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Wilenton forma giyemeyecek.