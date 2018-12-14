Galatasaray ile çıktığı son maçta 2-0 geri düşmesine rağmen galibiyeti kaçınan Çaykur Rizespor Süper Lig'de 16. hafta maçında Sergen Yalçınlı Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Son sırada yer alan Okan Buruklu Çaykur Rizespor Alanyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Bu sezon deplasmanda sadece 1 maç kazanabilen Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak.

Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15 Aralık Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Abdullah, Petrucci, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç

Alanyaspor: Haydar, Tzavellas, Merih, Efecan, Maniatis, N'Sakala, Cenk Ahmet, Ceyhun, Villafanez, Fernandes, Cisse

Ev sahibi takımda Musa, Traore ve Mustafa'nın sakatlığı bulunuyor. Orhan Ovacıklı ise cezası nedeniyle Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor'da ise Baiano, Mbilla ve Campos sakat. Sackey ise cezalı olduğu için Çaykur Rizespor maçında yok.



