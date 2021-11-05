Çaykur Rizespor - Alanyaspor (CANLI)

Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 12. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor zorlu rakibi karşısında galibiyet arıyor. Bülent Korkmaz geldikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Alanyaspor ise deplasmanda puan ya da puanların peşinde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelede ilk düdük çaldı, karşılaşma başladı.

GOL

11' Rizespor kaptanı Selim Ay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İki takımın 11'leri açıklandı...

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Boyd, Pohjanpalo.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut, Efkan, Efecan, Emre, Candeias, Babacar.

Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Son maçında deplasmanda Trabzonspor 'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 11 maç sonunda 4 puan ile ligin son sırasında yer alıyor. Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak. Hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Remy'nin durumu maç saatinde belli olacak. Yeşil-mavililer son hazırlığını bugün yaparak maç saatini bekleyecek.

Bülent Korkmaz göreve geldikten sonra maç kaybetmeyen Alanyaspor 6 galibiyet ve 3 beraberikle 20 puanla ligin 3. sırasında bulunuyor.