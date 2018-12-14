Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Çaykur Rizespor Süper Lig'de 16. hafta maçında Sergen Yalçınlı Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Bu sezon deplasmanda sadece 1 maç kazanabilen Aytemiz Alanyaspor'la, 8 maçtır ligde galibiyet alamayan Çaykur Rizespor, çok yüksek tempoda oynanan mücadelede yenişemedi.

Alanyaspor adına Junior Fernandes ve Rizespor'da Vedat Muriqi'nin karşılıklı golleriyle maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor'da Saadane, Alanyaspor'da ise Junior Fernandes maçta 1'er penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla Rizespor'un ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıkarken, Karadeniz ekibi son 4 maçını da beraberlikle tamamladı.

Alanyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 5. maçta 3. beraberliğini aldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

1-1'lik eşitliğin ardından Çaykur Rizespor 12 puanla son sırada yer almaya devam ederken, Alanyaspor 17 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Akhisarspor'un üzerine çıkıp 13. sırada yükseldi.

Karşılaşma öncesi iki teknik adam Okan Buruk ve Sergen Yalçın birlikte poz verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı...

14. dakikada Çaykur Rizespor’da Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda Muriç’in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top Aytemiz Alanyaspor savunmasından geri döndü.

28. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Cisse'nin yerden pası ile ceza sahası içerisine sol çaprazda topla buluşan Fabrice N'Sakala'nın şutu, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Fernandes'ten tek vuruş ve gol!

42. dakikada sağ kanattan topla buluşan Cenk Ahmet, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 1-0

Karşılaşmada ilk yarı, 1-0'lık Aytemiz Alanyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyasporlu Fernandes, bu sezon 2. golünü Rizespor'a karşı attı. Şilili bir de penaltıdan yararlanamadı.

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50. dakikada Alanyaspor'da Tezavellas, Koray Altınay'ı ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem Cüneyt Çakır VAR'da pozisyonu izledi ve sonrasında beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı kaçtı! 4 dakika sonra ise...

52. dakikada Marwane Saadene penaltıyı kullanmak için topun başına geçti, ancak kaleci Haydar penaltıda kalesini gole kapattı.

56. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. 4 dakikada önce penaltı kaçıran Karadeniz temsilcisinde Petrucci'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Vedat Muriqi topu kafayla filelere gönderdi: 1-1.

Çaykur Rizespor'da takımın en golcü ismi Vedat Muriqi, takımı adına bu sezon 5. golünü kaydetti.

62. dakikada Çaykur Rizespor 2. gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde Saadane'nin kafa vuruşu direkten döndü. Sonrasında oluşan karambolde Abdullah'ın şutunu kaleci Haydar müthiş bir refleksle kurtardı. Alanyaspor savunması sonrasında topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

71. dakikada Alanyaspor üstünlük sayısına çok yaklaştı. Sol kanattan duran top kazanan Alanyaspor'da yapılan kafa vuruşunu Rizespor kalecisi Gökkan Akkan güçlükle kurtardı.

Bir penaltı daha kaçtı!

77. dakikada Villafanez'i düşüren Brabec'in hareketine hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi.

78. dakikada topun başına geçen Junior Fernandes, topu filelerle buluşturamadı.

88. dakikada Çaykur Rizespor'da Samudio, kornerden gelen topa kafayı vurdu ancak kaleci Haydar topu kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

90+ / Tolga Kaplan - fanatik.com.tr

Çaykur Rizespor - Alanyaspor 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Koray, Brabec, Saadane, Mehmet, Petrucci, Abdullah, Umar, Boldrin, Samudio, Muriqi

Alanyaspor: Haydar, Cenk Ahmet, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Taha, Efecan, Villafanez, Fernandes, Cisse