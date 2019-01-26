Çaykur Rizespor ile Akhisarspor Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta iki takımda kazanmak istiyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor bu maç öncesi 15 puanla 18. sırada yer alırken, Akhisarspor ise 17 puanla 17. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Akhisarspor muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Saadane, Talbi, Mehmet, Orhan, Abdullah, Petrucci, Samudio, Umar, Aatif, Muriç

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Cocalic, Caner, Lopes, Sissoko, Serginho, Rotman, Josue, Manu, Cikalleshi

Konuk Akhisarspor'da kart cezalısı Barbosa'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Dany, Eray, Kadir, Mustafa ve Bilal Rize'de forma giyemeyecek.

Akhisarspor'un son transferi Boşnak stoper Cocalic, teknik direktör Cihat Arslan'ın görev vermesi durumunda ilk kez yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Topladığı 17 puanla düşme hattında yer alan takımının Rize'den iyi bir sonuçla döneceğini belirten Arslan, "Çaykur Rizespor da bizim gibi kurtuluş mücadelesi veriyor. Çok zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Tek düşüncemiz galibiyet. Yeni transferlerimizin de uyum sağlamasıyla güçlendik. İstediğimizi alacağız" diye konuştu.



