Çaykur Rizespor - Akhisarspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Akhisarspor'u Melnjak, Vedat Muriqi ve Nakoulma'nın golleriyle 3-1 yendi ve galibiyet serisini 2 maça çıkardı. Akhisarspor'un golünü kendi kalesine Morozıuk atarken Edin Cocalic, kırmızı kart görü. Çaykur Rizespor, alt sıralardaki rakibini yenerek bir nevi 6 puan kazandı.

Maçtan dakikalar:

7. dakikada Çaykur Rizespor'un etkili isimlerinden Samudio, ceza sahası dışından şansını denedi ancak top üstten farklı bir şekilde dışarı gitti.

14. dakikada Akhisarspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Josue'nin kullandığı kornerde Edin Cocalic'in kafa vuruşu geldi, Moroziuk'a çarpan top ağlara gitti! Akhisarspor, Rize'de 1-0 önde.

18. dakikada Akhisarspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan gelişen atakta içeri yapılan ortaya Cikalleshi yakın mesafeden gelişine vuruşunu yaptı ama top az farkla auta gitti.

Hakem Suat Arslanboğa, Akhisarsporlu Cocalic'in Çaykur Rizesporlu Samudio'ya yaptığı faulü VAR'dan izledi ve ardından Cocalic'e kırmızı kartı gösterdi.

23. dakikada Akhisarspor ceza sahası dışında sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Josue'nin ortası uzak kale direğinin üstünden auta gitti.

29. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Mehmet Uslu'nun soldan içeri gönderdiği pas savunmaya çarptı, kaleye yöneldi ama az farkla dışarı çıktı!

32. dakikada Akhisarspor'da Cikalleshi üç rakibinin arasından sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından şut şansı buldu ama savunmanın kritik müdahalesi geldi ve atak sona erdi.

36. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Moroziuk'un sağdan yaptığı etkili ortaya kale önünde Miguel Lopes ters bir dokunuş yaptı ve top az farkla dışarı çıktı, kornere gitti.

38. dakikada Rizespor baskısı arttı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde Muriqi'nin vuruşunda top ağlara gitti ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

42. dakikada Akhisarspor'da ceza sahası içinde sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Elvis Manu vuruşunu yaptı ama kaleci Gökhan Akkan topu çeldi!

45. dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Muriqi, çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı!

İlk yarı sona erdi.

Rizespor'un yeni transferi Nakoulma, Abdullah Durak'ın yerine oyunda. Mehmet Uslu da, yerini Dario Melnjak'a bıraktı.

54. dakikada Çaykur Rizespor oyunu bu dakikalarda tek kaleye çevirdi! Soldan içeri kesilen ortada topla buluşan Nakoulma, kale önünde zor pozisyonda vuruşunu yaptı ama top üstten auta çıktı.

57. dakikada Çaykur Rizespor gole bir kez daha gole yaklaştı. Muriqi müsait pozisyonda şutunu kaleye yolladı ama kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

62. dakikada Rizespor bir kez daha golün kıyısından döndü. Moroziuk'un sağdan yaptığı etkili ortaya ceza sahası içinde Nakoulma'nın vuruşu geldi ama top üstten az farkla auta gitti.

65. dakikada Rizespor'da günün etkili isimlerinden Moroziuk, savunmanın arkasına harika bir top gönderdi ancak kaleci Fatih Öztürk rakibinden önce tehlikeyi sezdi ve çıkıp topu aldı.

66. dakikada Rizespor atakları bitmiyor... Bu kez de Davide Petrucci'nin ceza sahası dışından sert şutu geldi ama kaleci Fatih Öztürk yattı ve topu kontrol etti.

70. dakikada Çaykur Rizespor, uzun dakikalardır aradığı golü buldu! Sağdan gelişen atakta Samudio'nun ceza sahası içinden klas pasında kale önünde topa gelişine vuran Melnjak, skoru 1-1'e getirdi!

72. dakikada Rize'de muhteşem geri dönüş! Melnjak'ın golünden sonra rakibine baskı kuran Çaykur Rizespor, bu kez de Vedat Muriqi ile skoru buldu. Ev sahibi ekip iki dakika içinde bulduğu iki golle Akhisarspor karşısında 2-1 öne geçti!

73. dakikada Çaykur Rizespor üçüncü gole çok yaklaştı. Samudio'nun klas pasında topla buluşan Aminu ceza sahası içinde topa vurdu ama az farkla yandan auta gitti!

Çaykur Rizespor durdurulamıyor! 82. dakikada Umar Aminu ile ceza sahası içinde paslaşan Nakoulma, kale önünde vuruşunu yaptı ve Fatih Öztürk'ü avladı. Rizespor, skoru 3-1'e taşıyor!

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, 3-1 kazanarak puanını 18'e yükseltti.

Çaykur Rizespor - Akhisarspor 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Petrucci, Moroziuk, Saadane, Samudio, Abarhoun, Umar, Mehmet Uslu, Muriqi, Aatif

Akhisarspor: Fatih, Cocalic, Güray, Miguel Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Regattin, Cikalleshi, Serginho, Caner Osmanpaşa

Çaykur Rizespor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın düdük çaldığı müsabaka saat 13.30'da başladı. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konuk Akhisarspor'da kart cezalısı Barbosa'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Dany, Eray, Kadir, Mustafa ve Bilal Rize'de forma giyemeyecek.

Akhisarspor'un son transferi Boşnak stoper Cocalic, teknik direktör Cihat Arslan'ın görev vermesi durumunda ilk kez yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Topladığı 17 puanla düşme hattında yer alan takımının Rize'den iyi bir sonuçla döneceğini belirten Arslan, "Çaykur Rizespor da bizim gibi kurtuluş mücadelesi veriyor. Çok zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Tek düşüncemiz galibiyet. Yeni transferlerimizin de uyum sağlamasıyla güçlendik. İstediğimizi alacağız" diye konuştu.



