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Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

12 Eylül 2022, Pazartesi 13:06 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor , Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Samsunspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yaptıkları düz koşu ile idmanı tamamladı. Maç kadrosunda yer almayan futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 orta oyunu ve çift kale ile antrenmana devam etti. Yeşil-mavili ekip, orta çalışması ile antrenmanı sonlandırdı.

İHA

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