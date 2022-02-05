Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Çaykur Rizespor son hafta Hatayspor ile golsüz berabere kalarak sahadan 1 puan ile ayrıldı. Hamza Hamzaoğlu'nun takımı defans odaklı sahaya çıktı ve rakiplerine fazla pozisyon vermedi. Karadeniz ekibi ara transfer döneminde hücum hattına takviye yaptı. Bu arada kulüp başkanı, Loic Remy ile sözlü münakaşa içerisinde. Bu tip olaylar Rizespor'u sürekli olarak bir tür kargaşa içinde olan ve tutarsızlıklarının ana nedeni olan bir kulüp haline getiriyor.

Adana Demirspor son mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti. Montella, Balotelli ve Gökhan İnler gibi diğerlerinin istemediği oyuncuları gençleştirme konusunda uzman olduğunu kanıtladı. Yetenekli oyunculara karşı mücadele eden bir Karadeniz ekibine karşı Adana Demirspor, üç puanı almak için bol fırsatlar yaratmasını bekleyebiliriz.

Mücadelede deplasman ekibi puan ya da puanlar alabilir.



