Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Son 6 maçından 1 galibiyet çıkarabilen ve ateş hattında bulunan Atmacalar, evinde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Mavi Şimşekler ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp zirve hattında kayıp yaşamamanın hesaplarını yapıyor. Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Çaykur Rizespor , Süper Lig 'in 24. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, 22 puanla 18. sırada. Adana temsilcisi ise 37 puanla 4. basamakta. Son 6 maçından 1 galibiyet çıkarabilen Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi, evinde kazanıp yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor. Vincenzo Montella'nın takımı son 8 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Zirve hattında bulunan Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Ev sahibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda ise kart cezalısı Samet Aydın, maç kadrosunda olmayacak.
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Eren, Fabricio, Sabo, Boldrin, Bolasie, Umar, Pohjanpalo
Adana Demirspor: Muric, Svenson, Deli, Samet, Alper, Stambouli, Sinan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli