Çaykur Rizespor , Süper Lig 'in 24. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, 22 puanla 18. sırada. Adana temsilcisi ise 37 puanla 4. basamakta. Son 6 maçından 1 galibiyet çıkarabilen Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi, evinde kazanıp yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor. Vincenzo Montella'nın takımı son 8 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Zirve hattında bulunan Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Ev sahibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda ise kart cezalısı Samet Aydın, maç kadrosunda olmayacak.

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Eren, Fabricio, Sabo, Boldrin, Bolasie, Umar, Pohjanpalo

Adana Demirspor: Muric, Svenson, Deli, Samet, Alper, Stambouli, Sinan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli