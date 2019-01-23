Çaykur Rizespor, A2 Takımı ile maç yaptı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.

23 Ocak 2019, Çarşamba 15:58
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Çaykur Rizespor, A2 Takımı ile maç yaptı

Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda yeşil-mavililer, A2 Takımı ile çift kale maç yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Rizespor’un başarılı forvet oyuncusu Vedat Muriç, Akhisarspor maçının 6 puanlık bir maç olduğunu ve kazanarak lige yeniden başlayacaklarını dile getirerek, “Kamp boyunca Antalya çok iyi çalıştık. Biz de bunu istiyorduk zorlandık tabii ama çok fazla pozisyona giremedik. Biraz onun sıkıntısını yaşıyoruz ama bunu ilerleyen haftalarda çözeceğiz. Sadece 1 gol bu ligde yeterli olmuyor, bunu fark ettik. Bizim için 6 puanlık maç olan Akhisar maçını kazanarak lige yeniden başlayacağız” dedi. 

İHA

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