Çaykur Rizespor, 2 eksikle Yeni Malatyaspor mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig 'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor , ligin 36. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman 5’e 2 orta oyunu ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. Sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin ile Alper Potuk antrenmana katılamadı.

Öte yandan yeşil-mavililer bu akşam havayolu ile Malatya’ya hareket edecek. (İHA)