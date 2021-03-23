Çaykur Rizeli oyunculardan Sumudica’ya cevap!

Çaykur Rizespor’da çıktığı 7 maçta da galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Rumen teknik adam Marius Sumudica istifası öncesi, “Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz” açıklamasında bulunmuştu. Sumudica’nın ayrılmasından sonra göreve gelen Bülent Uygun, takımın başında sahaya çıktığı Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarından galibiyetle ayrıldı. Uygun’dan önce 28 puanla 17’nci sırada bulunan Rizespor, iki galibiyetle puanını 34’e çıkarırken 13’üncülüğe yükseldi ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Kaleciler moral bozdu

Bu arada, Galatasaray maçında sakatlanan kaleci Gökhan Akkan ve hafta içinde antrenmanda sakatlanan genç file bekçisi Zafer Görgen’in sakatlığı moralleri bozdu. Milli takımlara çağrılan iki kalecinin affının isteneceği öğrenilirken, durumlarının hafta içinde yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi. Takımın Antalya kampına altyapıdan iki genç kalecinin dahil edileceği bildirildi.



