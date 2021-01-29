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Çaykur Rize'de tam 12 eksik var!

Karadeniz temsilcisi, bugün İstanbul’a önemli isimlerinden yoksun gelecek. Yeni teknik patron Sumudica, Fenerbahçe karşısında tam 12 futbolcusundan yararlanamayacak

29 Ocak 2021, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Çaykur Rize'de tam 12 eksik var!

Rizespor bu sezon koronavirüs salgınından ve sakatlıklardan en çok çeken takımlardan biri oldu. Yeşil-Mavili ekipte eksiklerin çokluğu can sıkmaya devam ediyor. Karadeniz ekibinin çiçeği burnunda teknik patronu Marius Sumudica, takımının başındaki ilk maçında kadro kurmakta fazlasıyla zorlanacak. Rumen çalıştırıcı, Kadıköy deplasmanında Loic Remy, Milan Skoda, Montassar Talbi, Tunay Torun, Fernando Andrade, Erik Sabo, Kemal Rüzgar, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Mithat Pala ve Alberk Koç’tan yoksun çıkacak. Ayrıca sarı kart cezası bulunan kaptan Abdullah Durak da yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sumudica, Fenerbahçe mücadelesinde mecburen altyapıdan isimlere de geniş kadroda yer vermek zorunda kalacak.


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