Rizespor bu sezon koronavirüs salgınından ve sakatlıklardan en çok çeken takımlardan biri oldu. Yeşil-Mavili ekipte eksiklerin çokluğu can sıkmaya devam ediyor. Karadeniz ekibinin çiçeği burnunda teknik patronu Marius Sumudica, takımının başındaki ilk maçında kadro kurmakta fazlasıyla zorlanacak. Rumen çalıştırıcı, Kadıköy deplasmanında Loic Remy, Milan Skoda, Montassar Talbi, Tunay Torun, Fernando Andrade, Erik Sabo, Kemal Rüzgar, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Mithat Pala ve Alberk Koç’tan yoksun çıkacak. Ayrıca sarı kart cezası bulunan kaptan Abdullah Durak da yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sumudica, Fenerbahçe mücadelesinde mecburen altyapıdan isimlere de geniş kadroda yer vermek zorunda kalacak.



