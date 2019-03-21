Spor Toto Süper Lig’de ilginç durumlar söz konusu. İlk yarının puan olarak da oyun olarak da sürpriz yapan ekipleri can derdine düşerken alt sıralarda yer alan Çaykur Rize, müthiş bir çıkışa imza attı. Devre arasında kadrosuna takviyeler yapan Karadeniz ekibi kısa sürede yüksek verim aldı. Ligin ilk 9 haftalık diliminde bir galibiyet ve 5 beraberliği bulunan Rize bu zaman diliminde sadece 8 puan toplamıştı. İkinci yarıdaki 9 maçta ise adeta tavan yaptı. Karadeniz ekibi, 23 puanlı Medipol Başakşehir ve Galatasaray’ın ardından (23 puan) en fazla puan (22) alan takım oldu. Ligin ilk 17 haftalık bölümünü son sırada tamamlayan Ç. Rizespor, ikinci yarıdaki etkileyici performansının ardından 8. basamağa yükselmeyi başardı.

Nereden nereye!

İkinci yarının 9 haftalık diliminde dikkat çekici istatistikler de vardı. Galatasaray, M. Başakşehir ve Beşiktaş’ın bileği bükülmedi. 2019’da çıktığı 9 mücadeleden 7 galibiyet alan ve sahadan iki defa beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakip ağları tam 25 defa havalandırdı ve en golcü takım oldu. İlk devrenin flaş ekibi Kasımpaşa, ilk yarıyı 29 puanla 4. sırada tamamlamıştı. Lacivert-beyazlılar şampiyonluk hayali kurarken can derdine düştü! Kasımpaşa, ikinci yarıda çıktığı 9 karşılaşmadan sadece bir galibiyet ve iki beraberlik alabildi, altı maçtan da boynu bükük ayrıldı ve 10. sıraya kadar geriledi. (Türkiye Gazetesi)