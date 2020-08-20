Çaykur Rize transferde atağa kalktı

Karadeniz ekibi, Hırvatistan’a kanca attı. Hajduk Split’ten Eduok ve Dinamo Zagreb’den Emir Dilaver gündemde. İki oyuncuyla da el sıkışıldı, kulüplerle görüşmeler devam ediyor

20 Ağustos 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Çaykur Rize transferde atağa kalktı

Çaykur Rizespor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sportif direktör Yılmaz Bal, teknik Stjepan Tomas’ın raporu doğrultusunda takıma yapılacak takviyeler üzerinde çalışıyor. Yeşil-Mavililer’in gündemine son gelen isim Eduok oldu. Daha önce Kasımpaşa ve Erzurumspor formaları giyen, son olarak Hajduk Split’te oynayan başarılı kanat oyuncusuyla yakından ilgileniliyor. Eduok’un bonservis problemini kendi çözmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.

Dinamo Zagreb’le görüşmeler başladı

Karadeniz ekibinde teknik direktör Tomas’ın takımda görmek istediği oyuncuların başında Emir Dilaver geliyor. Dinamo Zagreb’de forma giyen stoperin kulübüyle bonservis pazarlıkları başladı. Rize, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Emir Dilaver, Tomas’a “Tamam” dediği belirtiliyor

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