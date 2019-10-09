İZMİR, (DHA)

RÜZGAR sörfüne henüz 9 yaşında hobi olarak başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Cavit Biriz, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota almaya çalışıyor. İtalya'da Nisan 2020'de yapılacak Olimpiyat Kota Yarışması'na hazırlanan 21 yaşındaki sporcu, hedefine ulaşacağını söyledi. Küçüklüğünden beri su sporlarına ilgi duyup ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında rüzgar sörfü yapmaya başlayan genç sporcu, kısa sürede başarılarıyla milli takıma seçildi. Gençlerde 2015 ve 2016'da, son 3 yıldır da genel kategoride birincilikler elde eden Cavit, Ekonomi Üniversitesi'nde işletme eğitimi görüyor.

Olimpiyatlara uzun süredir hazırlandığını söyleyen Cavit Biriz, "Çocukken bir gün bana olimpiyatlara bu kadar yaklaşacağımı söyleseler, belki de inanmazdım. Ancak şimdi hedefimi yakalamak üzereyim. Kendimi güçlü hissediyorum, kararlıyım. İnşallah her şey yolunda gider ve başarıya ulaşırım. Yarışmaya kadar elimden geleni yapacağım, en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğim. Daha önce rakiplerimin hepsini geçtim ama bu durum bende rehavet oluşturmaz. İnşallah olimpiyatlarda yer alarak derece elde edeceğim ve madalyayı üniversiteme getireceğim" diye konuştu.

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