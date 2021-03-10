Cavani, Manchester United'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
İngiliz devi Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cavani'nin babası, oğlunun İngiltere'de kendini rahat hissetmediğini ve Boca Juniors'a gitmek istediğini söyledi. Manchester ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan Cavani, sezon sonu serbest kalacak.
Uruguaylı golcu Edinson Cavani'nin İngiliz devi Manchester United'da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bu iddialar sonrası Cavani'nin babası Luis Cavani ilk kez konuştu.
Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Luis Cavani, oğlunun İngiltere'de kendini rahat hissetmediğini ve memleketi Uruguay'da ailesine yakın olmak istediğini dile getirdi. Cavani'nin babası ayrıca, oğlunun Boca Juniors'ta oynamak istediğini ve Arjantin ekibine katılabileceğini sözlerine ekledi.
25 maçta 9 gole katkı yaptı
34 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Paris Saint-Germain'den bonservis bedeli ödenmeden Manchester United ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Edinson Cavani, İngiliz deviyle toplam 25 maça çıkarken 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.