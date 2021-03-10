Uruguaylı golcu Edinson Cavani'nin İngiliz devi Manchester United'da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bu iddialar sonrası Cavani'nin babası Luis Cavani ilk kez konuştu.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Luis Cavani, oğlunun İngiltere'de kendini rahat hissetmediğini ve memleketi Uruguay'da ailesine yakın olmak istediğini dile getirdi. Cavani'nin babası ayrıca, oğlunun Boca Juniors'ta oynamak istediğini ve Arjantin ekibine katılabileceğini sözlerine ekledi.

25 maçta 9 gole katkı yaptı

34 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Paris Saint-Germain'den bonservis bedeli ödenmeden Manchester United ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Edinson Cavani, İngiliz deviyle toplam 25 maça çıkarken 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.