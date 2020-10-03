Uruguaylı yıldız golcü Edinson Cavani, Manchester United ile anlaştı. BBC'nin haberine göre bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Cavani, yarın İngiltere'ye gelecek ve sağlık kontrolünün ardından şartlar değişmezse iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Cavani, 7 sezon oynadığı PSG takımında 201 gol atmıştı. Uruguaylı oyuncu daha önce Napoli ve Palermo formaları giymişti. Cavani'nin haftalık 350 bin pound alacağı da iddia edildi