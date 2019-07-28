Cavanda ölümden döndü! Milyonluk aracı bu hale geldi

Galatasaray’ın eski futbolcusu Luis Pedro Cavanda, geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. Standard Liege forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, Belçika’nın Nandrin kenti yakınlarında panelvan tipi bir araca çarptı. Kapıları yukarı doğru açılan pahalı McLaren arabası büyük hasar gören Belçikalı futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Araç olay yerine gelen çekicilerle bölgeden uzaklaştırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan futbolcu büyük bir tehlike atlatırken hayati tehlikesi bulunmadığı aktarıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süreliğine durdurulurken, Cavanda takımının Cercle Brugge ile yapacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.