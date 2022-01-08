Cavalletto: Bugün iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum

Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Daniele Cavalletto ise konuşmasına Başakşehir'i tebrik ederek başladı. Antrenör Cavalletto, "Bugün karşılıklı iyi futbol oynayan hem oyuncular açısından hem organizasyon açısından sahada iyi bir Başakşehir vardı. Bunun yanında her ne kadar kovid nedeniyle eksiklerimiz olsa da maça 11-11 başladık iyi oynadığımızı düşünüyorum. Örnek olarak Furkan genç arkadaşımız müthiş bir performans sergiledi. Bizim için önemli bir referans oldu, kovid dolayısıyla eksiklerimiz olsa da kısa sürede çalışma fırsatı bulduk arkadaşlarla ve sahada bugün iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Sahada futbolcuların geri dönüşleri ile alakalı gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

DHA