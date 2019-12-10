Cavaliers kötü gidişi durduramadı

Art arda 7. olmak üzere 18. yenilgisini yaşayan Cavaliers’ta Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte, Kemba Walker 22, Jaylen Brown 20 sayı üretirken, Jayson Tatum 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.

İstanbul’dan Cedi Osman’ı izlemek için maça gelen bir Türk taraftar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep burada olmayı hayal ediyordum. Türk bayrağını burada dalgalandırmak istiyordum. Şimdi buradayım, inanamıyorum. Gerçekten büyük mutluluk. 8 bin kilometreyi bunun için geldim. Boston taraftarıyım ama bugün Cedi de sahada olacak. Gönlüm Cedi’den yana bir Türk oyuncusu olarak." diye konuştu.

Sonuçlar

Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 99-110

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers: 110-88

New Orleans Pelicans - Detroit Pistons: 103-105

Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 110-101

Houston Rockets - Sacramento Kings: 118-119

Chicago Bulls - Toronto Raptors: 92-93

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves: 125-109

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 90-104

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies: 102-110

AA