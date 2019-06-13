Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'dan Cauiby, siyah beyazlıların radarına girdi. Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın oyuncu ile temas kurduğu gelen haberler arasında. Cauiby son olarak Grasshopers'ta kiralık olarak forma giymişti.

Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'da Temmuz'un ilk haftasında toplanacak. Abdullah Avcı'nın takımı sahada görmek istediği öğrenilirken, tüm oyuncular Avcı'nın testinden geçecek.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon az sayıda forma şansı bulan Roco ise teklif bekliyor. Şilili oyuncunun yeni sezon planları dahilinde forma şansının zayıf olduğu öğrenildi. (Bein Sports)