Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı olan Akdeniz Rallisi, 17-19 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen ve toplam uzunluğu 537,82 kilometre olan rallide 34 araç ve 68 sporcu 110,05 kilometrelik 10 özel etapta kıyasıya mücadele etti.

Türkiye’den toplam 14 ekibin, Castrol Ford Team Turkiye’den ise 8 ekibin katıldığı sezonun ikinci yarışı olan Akdeniz Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye'nin Avrupa Şampiyonu pilotu Murat Bostancı, toplam 10 etabın beşini ve ‘power stage’ etabını birinci tamamlamayı başardı.

Ayrıca Murat Bostancı ilk gün aldığı 1 dk. 20 saniyelik cezaya ve lastik patlaması sebebiyle yaşadığı ciddi zaman kaybına rağmen yarışın devamında çok iyi bir performans göstererek, gerilerden yukarı çıktığı bu ralliyi genel klasmanda üçüncü sırada bitirdi. ‘İki çeker’ ve ‘gençler’ kategorisini ise Castrol Ford Team Türkiye’de bu yıl yarışmaya başlayan Emre Hasbay kazandı.

Akdeniz Rallisi sonrası sezonun ilk 2 yarışı itibarıyla genel klasman puan durumu şöyle oldu;

1-Murat Bostancı: 49 puan

2-Deniz Fahri: 46 puan

3-Burak Çukurova: 44 puan

Serdar Bostancı: “Sezonun ilk toprak rallisinde liderliğimizi sürdürdük”

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, Akdeniz Rallisi sonrasında şu değerlendirmede bulundu:

“Castrol Ford Team Türkiye olarak, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda markalar, pilotlar & co-pilotlar, genç pilotlar, 2 çeker ve Türkiye Historic Ralli şampiyonluğu hedefimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu doğrultuda sezonun ikinci yarışı ve ilk toprak rallisi olan Akdeniz Rallisi’nde yaşadığımız şanssızlıklara rağmen power stage ve 5 etabı birinci tamamlayarak, sezonun ilk toprak rallisi sonrası şampiyona genel klasmanında liderliğimizi sürdürdük. Diğer yandan Türk motorsporlarına gençleri kazandırma misyonumuz doğrultusunda bu yıl takımımızda yarışmaya başlayan ve büyük yetenek vadeden genç pilotumuz Emre Hasbay, iki çeker ve gençler kategorisinin galibi olarak hepimize büyük bir mutluluk yaşattı. Yeni sezonun ikinci yarışı sonrası bu önemli organizasyona katılan tüm ekiplere ve pilotlara başarılar diliyorum.”



