Futbol dünyasında başarılı sponsorluklar yürüten Castrol; Avrupa’daki basketbol taraftarlarının da coşkusuna ortak olmak amacıyla EuroLeague Basketball ve EuroCup’ın içerik partnerliğini üstlendiğini duyurdu.

Bu iş birliği kapsamında; 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları boyunca spor severler tarafından yapılacak oylamalarla ve sıvı titanyum ile güçlendirilmiş Castrol EDGE’in desteğiyle her hafta ligin “baskı altında gerçek performansını ortaya çıkaran oyuncuları” seçilecek. Ayrıca, mücadeleyi kazanma baskısının yoğun biçimde hissedildiği basketbol arenasında performansını katlayan sporcular sosyal medya aracılığıyla paylaşılacak.

Baskı altında bile gerçek performansı ortaya koymak

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlisöz, yeni iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Müsabakalardaki baskı hissinin oyuncu için adeta itici bir güce dönüştüğü bu heyecan verici karşılaşmaların stratejik parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Castrol olarak yüzyılı aşkın süredir işimiz; sıvı mühendisliği ve yıllar içinde edindiğimiz deneyimle basınç altında dahi en iyi performans gösteren madeni yağları üretmek. Basketbolda takımı başarıya götüren ‘baskı altında bile gerçek performansı ortaya koymak’ gibi birçok öge bizim işimizde de tamamıyla geçerli.”

Castrol Hakkında

Madeni yağ teknolojisinin ve yeniliğin öncüsü Castrol, dünyada 120 yılı aşkın süredir, Türkiye’de de 67 yıldır faaliyet göstererek zorlu şartlar altında yüksek performans sağlayan, ileri teknolojiye sahip yağlar geliştiriyor.

5 kıtada ve 140 ülkede yer alan Castrol, Türkiye’deki İstanbul merkez ofisinden 10 ülkenin yönetimini yapıyor. Castrol MAGNATEC, Castrol EDGE, Castrol VECTON, Castrol CRB Turbomax ve Castrol POWER1 markaları ile öne çıkan kurum, otomobil, ticari araç ve motosikletler için ürettiği yağlara ek olarak endüstri, deniz, hava ve enerji sektörlerine de madeni yağ üretiyor.

Dünyanın önde gelen araç üreticileri ile ortak mühendislik çalışmaları yürüterek lider araç markalarının orjinal dolum yağı olan Castrol’ün Avrupa ve Afrika’daki 8 üretim tesisinden biri Gemlik’te yer alıyor ve burada üretilen madeni yağlar 24 ülkeye ihraç ediliyor.

Karada, havada, denizde ve hatta uzayda yakalanan teknolojik başarıların merkezinde yer alan yağlar üreten Castrol, 21 kez Dünya Kara Hız Rekoru’nun kırılmasında da rol almıştır. NASA 1960’lardan beri tercih ettiği Castrol teknolojisine, Mars’a 2020 yılında gönderdiği Perseverance Rover aracında da yer vermektedir.