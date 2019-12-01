Castro: Galibiyet kaçtı, üzgünüz

Başarılı orta saha, “Çok iyi bir karşılaşmaydı. İki takım da kazanmak için mücadele etti. Ancak kaçan bir galibiyetten dolayı üzgünüm. Çok pozisyon kaçırdık. İyi bir takıma karşı, oynadığımız futbola bakarsak galibiyete fazlasıyla yakındık” dedi. Tekrarlanan penaltı pozisyonuyla ilgili ise Castro, “Kariyerimde hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bunlara alışmak zorundayım. Keşke bu tip iptal kararları daha erken verilebilse” yorumunu yaptı.