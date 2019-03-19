Fransa Ligi'nin en güçlü ekiplerinden Paris Saint Germain, UEFA'ya karşı zafer kazandı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Paris St Germain'in UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun (FFP) anlaşmasını yeniden inceleme yönünde verdiği karara yaptığı itirazı kabul etti.

Galatasaray örneği

UEFA Finansal Kontrol Kurulu, PSG'nin Neymar ve Kylian Mbappe transferlerini yeniden incelemek istiyordu.

Aynı durumu sezon içinde Galatasaray yaşamış ve sarı kırmızılı kulübün CAS'a itirazı olumlu sonuçlanmıştı. PSG'nin de itiraz dilekçesinde Galatasaray'ı örnek gösterdiği belirtiliyordu.

PSG'nin Katarlı Başkanı Nasser Al Khelaifi, geçtiğimiz günlerde ekonomik olarak rahat olduklarını ve bir ceza almayacaklarına emin olduklarını söylemişti.