Yunan mitolojisinde, Habeşistan kraliçesinden esinlenilen Cassiopeia şampiyonu League of Legends dünyasında, diğer şampiyonlara göre pek talep görmeyen bir karakterdir. Cassiopeia şampiyonunu seçenler, S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini hazırladık.

Yılanın Şefkati Cassiopeia

Yılanın Şefkati Cassiopeia kötülüğün kraliçesi olarak bilinir. İradesi ile düşmanlarına diz çöktürmeyi hedefleyen bu kadın, büyüler konusunda oldukça güçlü bir varlıktır. Yıllar önce Noxus'lu asil Du Couteau Ailesi'nin en küçük kızı olan Cassiopeia, bir gün Shurima'nın altındaki mahzen mezarlara girmiştir. Burada karşılaştığı mezar muhafızı onu ısırmış ve küçük kızın bedenine giren zehir onu bir yılana dönüştürmüştür. Kurnazlığı ve çevikliği ile bilinen şampiyon, melun bakışlarıyla kurbanlarını taşa çevirmektedir. Cassiopeia, gecenin karanlığında sürünerek avlarının peşine düşer.

Yılanın Şefkati Cassiopeia Oynanış Biçimi

Riot Games’in alenen efsanevi Medusa’dan esinlenerek hatta sadece ismini değiştirerek League of Legends dünyasına aktardığı bu şampiyonun pasif skili, Yılan Sureti, şampiyona seviye başına 4 hareket hızı kazanır. Not: Bu şampiyon için herhangi bir çizme itemi satın alamazsınız.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Zehirli Patlama, 0,4 saniyelik gecikmenin ardından belirli bir alanda Patlama Zehri oluşturur. Bu alanın içerisinde kalan rakipler zehirlenerek, 3 saniye boyunca büyü hasarı alır. Şayet skill bir şampiyona isabet ederse, Cassiopeia hareket hızı kazanır.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Zehir, şampiyonun püskürttüğü zehir, kavisli bir alana yayılır. Daha sonra 5 saniye kalan ölümcül zehir bulutları bırakır. Rakipler bu bulutların içerisinde bulunduklarında Halsizlik Zehri etkisinde kalırlar. Bu zehir zamanla azalacak şekilde yavaşlar. Yere saplandıkları için hareket sağlayan yeteneklerini kullanamazlar. Bulutların içindeki rakipler ayrıca her saniye büyü hasarı alır.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek İkiz Diş, hedefe büyü hasarı verir. Hedef, İkiz Diş’in uçuşu sırasında ya da isabete maruz kaldığında şampiyonun kullandığı mana bedeli iade edilir. İsabet ettiği esnada rakip önceden zehirlenmiş ise ek hasar alır. Ayrıca şampiyonun can değeri yükselir.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Taşlaştıran Bakış, önündeki bütün rakiplere büyü hasarı verir. Yüzü ona dönük olan rakipler sersemler ve yavaşlar.

Yılanın Şefkati Cassiopeia Rün Dizilimi

Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan Medusa'dan esinlenerek ortaya çıkarılan Cassiopeia şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Sürat Coşkusu

Soğuran Küre

Yücelik

Yaklaşan Fırtına

Hâkimiyet

Kan Tadı

Açgözlü Avcı

+ %1 ila 10 Bekleme Süresinde Azalma (seviyeye bağlı)

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 6 Büyü Direnci

Yılanın Şefkati Cassiopeia S11 Yetenek Skilleri

Cassiopeia şampiyonunun skilleri genel olarak geç yüklenen ama oldukça etkili skilerdir. S11 yeni sezonda Cassiopeia şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Zehirli Patlama: 2- 8- 10- 12- 13

Zehir: 4- 14- 15- 17- 18

İkiz Diş: 1- 3- 5- 7- 9

Taşlaştıran Bakış: 6- 11- 16

Yılanın Şefkati Cassiopeia S11 Counter Pickler

Zehirli bir yılandan hiçbir farkı olmayan Cassiopeia şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar ise;

Fizz

Galio

LeBlanc

Lux

Talon

Yılanın Şefkati Cassiopeia Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Bitkinlik: Rakip şampiyonu bitkin düşürerek, 2,5 saniye kadar hareket hızını da azaltır. Bu süre de ise rakibin verdiği hasarın %40'ı düşer.

Seraph'ın Şefkati

Liandry'nin Istırabı

Rylai'nin Kristal Asası

Kozmik Hızlandırıcı

Rabadon'un Şapkası

Zhonya'nın Kumsaati

Yılanın Şefkati Cassiopeia Kostümleri

Cassiopeia şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Haydut Kostümü

Siren Kostümü

Mitolojik Kostümü

Yeşim Diş Kostümü

Eternum Kostümü