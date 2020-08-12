Novak'ın ayrılığı sonrasında sol beke takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Fluminense'den Marlon, Hoffenheim'dan Kostas Stafylidis ve Prag'tan ayrılan Martin Frydek'in yanı sıra Danimarka ekibi Aarhus forması giyen Casper Höjer Nielsen'i listesine almıştı. Bu isimler arasında ön plana çıkan ismin Nielsen olduğu öğrenilirken, Aarhus ile temaslar hemen başladı. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 25 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ediyor.

Trabzon'a daha yakın

Ancak transfer pek kolay gözükmüyor. Bundesliga 2 ekibi Hannover'in de Danimarkalı futbolcu için devrede olduğu kaydedildi. Ancak oyuncunun 2.Lig'de oynamaya pek sıcak bakmaması nedeniyle Trabzonspor'a daha yakın olduğu da gelen haberler arasında.



