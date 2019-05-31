Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Casio Lincoln Sarı-Kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Lincoln instagram hesabından yaptığı açıklama...

"Büyük Galatasaray taraftarı; sizleri çok özledim... Benim için yaptıklarınız, bana yaşattığınız güzel anılar hiç aklımdan çıkmıyor, sizleri çok seviyorum kalbimde yeriniz çok farklı ve hep öyle kalacaksınız...

2007-2009 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Lincoln, ilk sezonunda Sarı-Kırmızılı formayla şampiyonluk yaşamıştı.