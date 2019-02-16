UEFA, geçtiğimiz ekim ayında Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasının yeniden incelenmeye alındığını açıklamış ve Sarı Kırmızılı kulüp de Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a itirazda bulunmuştu.

CAS'ın dün açıkladığı kararla Galatasaray'ın itirazının kabul edildiğini duyurmuş ve kulübün FFP bağlamında daha önce yaptığı anlaşmanın devam etmesi gerektiğine hükmetmişti.

Mahkemenin verdiği bu karar, Fransız devi Paris Saint Germain'i de sevindirdi. Zira PSG de tıpkı Cim Bom gibi dosyası yeniden inceleneceği için CAS'a başvurmuştu.

Fransız basınında çıkan haberlerde PSG'yi savunan hukukçularının kendi davalarında Galatasaray ile ilgili kararı örnek göstereceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler