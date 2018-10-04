Porto’nun 37 yaşındaki kalecisi Casillas, dün gece ev sahibi takım adına maçın kahramanı oldu. Galatasaray’ın birçok pozisyonunda önemli kurtarışlara imza atan İspanyol file bekçisi, bir anlamda 18 yılın rövanşını aldı.

25 Ağustos 2000’de Galatasaray, Süper Kupa’da Real Madrid’i Jardel’in uzatmalarda attığı altın golle yıkarak mutlu sona ulaşırken, kaleyi Casillas koruyordu. Kariyerine Porto’da devam eden tecrübeli eldiven, ilerleyen yaşına rağmen ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi.

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