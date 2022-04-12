İspanyol devi Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Casemiro, eleştirilerin odağında olan Gareth Bale'e destek verdi.

ESPN'de yer alan habere göre Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Casemiro, taraftarların Bale'i ıslıklamasına tepki göstererek, "Bir oyuncu ıslıklandığında hepimizi ıslıklamış olursunuz. Futbol fikirlerle ilgilidir, herkesin fikirleri vardır ama benim takımımdan bir oyuncu ıslıklandığında aynı fikirde değilim. Hepimiz aynı taraftayız, onu desteklemeliyiz." dedi.

"Bale, bu kulüp için tarihi bir oyuncu"

Bale'in Real Madrid için tarihi bir oyuncu olduğunu belirten, Brezilyalı futbolcu, "Geçen gün Bale'in ıslıklanmasından hoşlanmadım. O bu kulüp için tarihi bir oyuncu. Bu kulüp için çok önemli goller attı. Bir oyuncuyu böyle ıslıklarsanız, bu kulübün tarihini de ıslıklamış oluyorsunuz. Hoşuma gitmedi Taraftarın bizi desteklemesi gerektiğini düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

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