Casademont Zaragoza-SIG Strasbourg maç sonucu: 89-77

Rusya’nın Nizhny Novogorod kentindeki FIBA Şampiyonlar Ligi 8’li finali üçüncülük maçında Fransız temsilcisi SIG Strasbourg’u 89-77 mağlup eden İspanyol Casademont Zaragoza, üçüncülüğü elde etti.
Salon: Nagorny
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya), Yener Yılmaz (Türkiye)
Casademont Zaragoza: Brussino 10, Ennis 24, San Miguel 6, Harris 10, Wiley 10, Barreiro 16, Benzing 4, Sulaimon 5, Hlinason 4, Garcia
SIG Strasbourg: Colson 22, Bohacik 17, Maille 3, Morin 8, Wainright 7, Cavaliere 3, Lansdowne 12, Udanoh 5, Tchicamboud
1. periyot: 20-16
Devre: 44-37
3. periyot: 67-55
5 faulle çıkan: 33.26 Wainright (SIG Strasbourg)