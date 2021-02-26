Malaga Başkanı Jose Maria Munoz, “Galatasaray ile özel maç yapmamız gerekiyordu, yapılmamış. 48 saat önce Amrabat problemi nedeniyle 500 bin Euro ödememiz gerektiği belirtildi. 1 milyon Euro üzerinde hesapta olmayan borç çıktı. kotayı doldurduk, ödemekte sıkıntı yaşıyoruz” dedi



