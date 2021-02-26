CAS, Amrabat transferi için Galatasaray'a 500 bin euro ödenmesine karar verdi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) İspanya 2. Lig takımı Malaga’nın, Amrabat’ın transferi sırasında sözleşmedeki maddeleri yerine getiremediği gerekçesiyle Galatasaray’a 500 bin Euro ödemesine karar verdi.
Malaga Başkanı Jose Maria Munoz, “Galatasaray ile özel maç yapmamız gerekiyordu, yapılmamış. 48 saat önce Amrabat problemi nedeniyle 500 bin Euro ödememiz gerektiği belirtildi. 1 milyon Euro üzerinde hesapta olmayan borç çıktı. kotayı doldurduk, ödemekte sıkıntı yaşıyoruz” dedi