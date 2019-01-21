Carvalho bombası patlıyor!

Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süredin peşinde olduğu Alan Carvalho’nun transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Alan’ın kulübü Guangzhou Evergrande ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, artık son tekliflerini hem Çin ekibine hem de oyuncuya yaptı ve beklemeye başladı. Aslan’ın, Guangzhou’ya bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro vermeye hazır olduğu, Alan’a da senelik 3.5 milyon Euro önerdiği bildirildi. Brezilyalı futbolcunun, bir an önce kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edilirken, Guangzhou’nun da bu hafta içinde ikna edileceği gelen haberler arasında yer alıyor. Tarafların son bir kez daha masaya oturmaları ve ortak noktayı bulacağı konuşuluyor.

Metin Karabaş