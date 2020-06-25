Dünyanın dört bir yanındaki çocukların en sevdikleri karakterlerle yerlerini aldıkları futbol oyunu Cartoon Network Toon Kupası başlıyor. Dünya çapında düzenlenen turnuvada geçen yıl ikinci sırayı alan Türkiye’nin çocukları bu yıl şampiyonluğu hedefliyor! Cartoon Network’ün en sevilen karakterleriyle futbol maçlarına çıkan çocuklar, tüm gollerini Türkiye için atacak ve Dünya Kupası’nı kazanmak için mücadele ediyor. Toon Kupası bu yıl yepyeni özellikleriyle çocukları bekliyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 1 milyonu aşkın kişinin katıldığı ve toplamda 1 milyon 374 bin saati aşan oyun süresiyle şampiyonun belirlendiği Toon Kupası, 2016 yılı şampiyonu Türkiye’yi yeniden gol heyecanına çağırıyor. Çocuklar Gumball’dan Ben 10’e, Power Puff Girls’ten Mao Mao’ya istedikleri karakterlerle kendi takımlarını oluşturup, yeşil sahada yeteneklerini sergiliyor.

Çocuklar Toon Kupası’nda attıkları gollerle puanlar biriktiriyor, yeni karakterler, toplar, stadyumlar açıp; karakterlerini güçlendirebiliyor.

Haydi çocuklar bu zafer sizin!

8 Ağustos’a kadar her gün yeni mücadeleler turnuvada çocukları bekliyor.

Çocuklar turnuvaya www.cartoonnetwork.com.tr ’nin yanı sıra uygulamayı ücretsiz indirerek mobil cihazlarından da katılabiliyor.