Liverpool, Man Utd, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid , AC Milan, Inter Milan ve Juventus'un yer aldığı Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına tepkiler çığ gibi büyüyüyor.

Liverpool efsanesi Jamie Carragher ile Manchester United efsanesi Gary Neville, bu oluşumda yer aldıkları için eski takımlarını deyim yerindeyse topa tuttular. Carragher, durumu "utanç verici olarak nitelendirirken sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Liverpool ne kadar utanç verici hale geldi, bu kulübte bizden önce gelen ve aynı derecede utanacak birçok insanın olduğunu düşünüyorum.





"Taraftara karşı işlenen bir suçtur"

Garry Neville ile Sky Sports kanalında yaptığı yorumda, başta Manchester United olmak üzere oluşumda yer alan takımları eleştiriken "Avrupa Süper Ligi, taraftara karşı işlenen bir suçtur" ifadesini kullandı.

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