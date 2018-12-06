SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çarpışma, bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Çarpışma 2.son bölümde; büyük kazada çarpışan hayatlar birbirine kenetlenecektir. Zeynep yana yakıla Kadir'den yardım isterken, onun tek amacı ailesinin acısını unutturacak tek çare ölümdedir. Öte yandan Kerem hem sevdiği kızdan hem de en yakın arkadaşından yediği darbe ile şoka girerken, Cemre kendine geldiği vakit kendini bıçaklayanın ve kazada karşısında olan kişinin o olduğunu öğrenir. Diğer bir yandan Belma ve Kadir izleri sildiklerini sansalar da büyük tehlike altındadırlar. Peki, 3. bölümde neler olacak? Çarpışma dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Çarpışma yeni bölümde neler olacak?

Veli’nin bir nevi imzası niteliğini taşıyan madalyonu gören Kadir allak bullak olur. Zeynep’e Veli’nin bir fotoğrafını gösterir ve kızını kaçıranın o olup olmadığını sorar. Zeynep, Veli’yi tanır. Kadir, seri ve şok baskınlar düzenleyerek Veli’ye ulaşmaya çalışır. Bu sırada Zeynep ise mahkeme kararı ile ev hapsine alınır. İhanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in izini sürer. Aynı anlarda Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterir. Şoke olan Kadir eliyle koymuş gibi Kerem’i bulur. Kadir, Kerem’e yardımcı olmak için ondan her şeyi anlatmasını ister ama Kerem’in ağzını bıçak açmaz. Cemre teşhiş için Kerem’le yüz yüze, göz göze gelir. Kerem’in yakalanması Belma ve Demir’i artık daha çok kaygılandırmaktadır. Yasak aşklarının ifşa olmaması için hamleler yaparlar ama Belma hiç beklemediği yerden vurulur. Cemre, cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorar. Kerem’in cevabı ve anlattıkları karşısında ise buz keser. Veli’yle olan eski defterlerin yeniden açıldığını anlayan Kadir, onu nerede bulacağını artık bilmekte ama Veli’nin kuracağı tuzağı bilmemektedir.

Çarpışma ikinci bölümde neler oldu?

Zeynep kazadan sonra kendine gelir. Kızını kurtarmak için bankadan aldığı paraları Veli ile buluşacağı yere gelir. Veli’ye seslenir ama arkasında başka birinin varlığını hisseder. Arkasındaki Kadir’dir. Kadir onu tanımıştır. Zeynep, durumu anlatır. Kızının Veli’nin elinde rehin olduğunu ve parayı götürmesi gerektiğini söyler. Kadir, silahını ona doğrultup teslim olmasını söyler ama Zeynep ona gitmesi gerektiğini söyler. Arkasını dönüp giderken silah sesleri duraklar. Kadir havaya ateş açmıştır. Zeynep geri döndüğünde Kadir yere yığılır. Zeynep hemen yanına gider. Kadir nefes almamaktadır. Hemen ambulansı arar. Bu sırada polisler içeri girer. Onlara Kadir’in durumunu anlatır.

Selim Belma’yı arar. Belma cevap vermez. daha sonra Demir’i arar. Demir’e nerede olduğunu sorar. Demir evde olduğunu neden araddığını sorar. Demir’e Cemre’nin kaza yaptığını söyler. Demir ve Belma apar topar harekete geçer. Tam merdivenlerden inerken yerde kan izlerine rastlarlar. Kanın kime ait olduğunu tartışırken Belma evdeki kasaya bakar. Kasanın içi boştur.

Çarpışma oyuncuları

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle başladı. 2005 yılında oyunculuk kariyerine “Gümüş” dizisinde canlandırdığı “Mehmet” karakteri ile giriş yaptı.

Rol aldığı “Gümüş” dizisi Ortadoğu’ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline “Onur Konuğu” olarak katıldı ve “Onur Ödülleri” aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu.

“Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla; “Menekşe ile Halil” dizisinde “Halil”, “Amerikalılar Karadeniz’de” filminde “Muzaffer”, “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Behlül”, “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz”, “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey”, “Kelebeğin Rüyası” filminde “Muzaffer Tayyip Uslu“, “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde “Kurt Seyit” ve 2016 yılında “Cesur ve Güzel” dizisinde “Cesur” karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filminde “Ali” karakterini canlandırmıştır.

Bu zamana kadar 36. Altın Kelebek Ödülleri (2009), 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2012), 39. Altın Kelebek Ödülleri (2012), 18. Altın Objektif Ödülleri (2012) ve 46. Siyad Ödülleri (2014)’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında 44.Altın Kelebek Ödülleri’nde ise "Kendi Mucizesini Yaratanlar” ödülünü kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca pek çok üniversite, eğitim ve kamu kurumları tarafından da “En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.

Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Ocak 2019’da vizyona girecek olan “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde “Saruhan” karakterini canlandırmaktadır. Kıvanç Tatlıtuğ, UNICEF’in tüm dünyadaki en genç “İyi Niyet Elçisi”dir. Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veriyor.

Elçin Sangu kimdir?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985’te İzmir’de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu. Sahne Tozu Tiyatrosu'nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, "Aşk Kaç Beden Giyer”, "Bir Aşk Hikayesi", "Kurt Seyit ve Şura", "Sevdam Alabora" dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 - 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; "Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri", "Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri", "MGD 22. Altın Objektif Ödülleri" ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Oyuncu" ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır.

2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan "Yaşamayanlar" projesinde "Mia" karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.

Alperen Duymaz kimdir?

Alperen Duymaz, yetenekli bir genç oyuncudur. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atmıştır. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde gösterdiği yeteneği ile Çukur dizisinde önemli bir rol almıştır. Kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen oyuncu, Direniş Karatay filminde de rol aldı. Alperen Duymaz şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kerem Korkmaz karakterine hayat veriyor.

Melisa Aslı Pamuk kimdir?

Alperen Duymaz, yetenekli bir genç oyuncudur. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atmıştır. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde gösterdiği yeteneği ile Çukur dizisinde önemli bir rol almıştır. Kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen oyuncu, Direniş Karatay filminde de rol aldı. Alperen Duymaz şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kerem Korkmaz karakterine hayat veriyor.

Onur Saylak kimdir?

Onur Saylak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm’lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları’nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı. Pek çok dizi projesinde yer alan Onur Saylak, Yabancı Damat, Kod Adı Kaos, Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül ve son olarak Vatanım Sensin dizilerinde, başarılı performanslar sergilemiştir.

Mustafa Uğurlu kimdir?

1955 yılında doğan Mustafa Uğurlu oyunculuk kariyerine birçok televizyon ve sinema dizisi sığdırmıştır. 1998 yılında Ağır Roman sinema filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Uğurlu aynı zamanda Devlet Tiyatrosu’nda birçok oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır.

Rojda Demirer kimdir?

Rojda Demirer, 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRTAnkara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.[3] Birçok televizyon dizisi ve sinema filmlerinde rol almıştır. 2003 yılında Altın Kelebek Umut Vaadeden Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Merve Çağıran kimdir?

1992 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Merve Çağıran, çocukluğunu daha sonra taşındıkları İzmir’de geçirmiştir. 2011 yılında İstanbul’a taşınmış ve eğitimini 35.5 Sanat Merkezi’nden almıştır. İlk kez kamera karşısına ‘’Şefkattepe’’ dizisiyle çıkan Çağıran, ‘’Elde Var Hayat’’, ‘’Kaçak Gelinler’’ dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında ‘’Tatlı Küçük Yalancılar’’ ve 2016 yılında ‘’Aşk Laftan Anlamaz’’ projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Fi’’ dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek’in yönetmenliğini paylaştığı ‘’Kalp Atışı’’ dizisinde yer almıştır.

Çağıran, bu hızlı yükselişinden dolayı, 2018 ‘’Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar’’ ödülünü kazanmıştır. 2018 yılı bitmeden de, internet dizisi olan ‘’Bozkır’’ dizisinde yer almış ve Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci’yle paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Meral karakterini canlandırmaktadır.

İlk defa sinema kariyerine 2016 yılında başrollerini Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler’le paylaştığı ‘’İkimizin Yerine’’ adlı filmle başlamıştır. 2018 yılında ‘’Kaybedenler Kulübü Yolda’’ filmindeki performansıyla kendisini bir kere daha kanıtlamıştır.

Hakan Kurtaş kimdir?

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Kurtaş lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraşır. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır. Tiyatro'ya orta okulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, Lisede bu işi yapmaya karar verir. 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra atv'de yayınlanan Ezel dizisinin final bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırmıştır. 2011-2012 yıllarında TMC yapım tarafından Kanal D hazırlanan ve daha sonra Star TV'ye transfer olan Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yapmıştır. 2012 yılında başrolünü Hatice Aslan ile paylaştığı Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterini canlandırmıştır. Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun Murat Daltaban yönetmenliğindeki oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksörü canlandırmıştır. Rolüne hazırlanmak için uzun süre boks eğitimi almıştır. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cem Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurmuşlardır. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor. Şarkılarını da İnternet üzerinden yayınlamışlardır.

İsmail Demirci kimdir?

1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’, ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’, ‘’Reaksiyon’’, ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok dizideki performansıyla adından çokça bahsettirdi. Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.

Erkan Can kimdir?

1 Ocak 1958’de Bursa’da doğdu. Oyunculuk kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başladı 1990 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1991-1992 yıllarında Bakırköy Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Farklı festivallerinden çeşitli ödüller aldı.