Çarpışma 8. bölüm fragmanı! (ÇARPIŞMA 8. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çarpışma Show TV'de bu akşam 7. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Kadir Aylin’i kurtarmak için Veli’ye operasyon yapıyor. Veli'nin zorlaması Galip'in ölümünde pay sahibi olan Zeynep ise şoktadır. Selim Kadir’den şikayetçi olunca Veli dosyası elinden alınıyor. Zeynep, Veli’nin kendisine olan zaafını öğreniyor. Peki Çarpışma 8. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ÇARPIŞMA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

ÇARPIŞMA 8. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 8. bölüm ilk sahne...





ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 7. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir Zeynep’e Adliyeye gitmeleri gerektiğini, savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye çıkacağını söyler. Hapse girmekten korkan Zeynep’e kendi, ve müdürünün ifadesinin onun lehine olduğunu Veli’nin her şeyi zorla yaptırdığını ve adamının da bunu bu şekilde anlatacağını söyleyerek hapse girmeyeceğinin sözünü verir. Mahkeme sonucunda Zeynep ceza almaz.